½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡¼«¿È¤Î²Æì¤ÎÊÌÁñ¤ËËè²ÆÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¡õ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×ÉØ°ì²È¤È¤Ï¡¡30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÐÍË¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTake2¡×¤ÎÅìMAX¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê55¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¤Ï½ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ê¤µ¤ó¡¢¡Ø¡Ê½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤½¤³¤ó¥È¥³¥í!¡Ù¤Ç°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡Ù¤¬20Ç¯¡£¼ã¼ê¤Îº¢¤Ë¡Ø½ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó!GTR¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤«¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ä¤â¤¦30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤Ï²Æì¤Ë¤â¡£ÊÌÁñ¤Ë¤Í¡×¤È½ê¤¬²Æì¤Ë½êÍ¤¹¤ëÊÌÁñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²ÈÂ²¤ÇÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½ê¤â¡ÖºÇ¶á¡¢ËèÇ¯²Æì¹Ô¤¯¤è¤Í¡¢²Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åì¤Ï¡ÖËèÇ¯¡£¤¤¤ä°ìÈÖ°Â¿´¤À¤·¡¢»Ò¶¡¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤·¡£ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯Í·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÊÌÁñ¤ÎÄÌ¾Î¡Ë¡Ø½ê¥Ù¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¤ÎºÊ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£