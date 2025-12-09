¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¡È2Âò¡É¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤í¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¡×¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË ¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤²¤¨¥ì¥¢¡×¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ÇÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡ËêÌîÃÒ¾Ï¤È2S
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤Î¥¬¥é¥±¡¼ÌäÂê¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Îµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤¬¤µ¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤ÈÏ·¿ÍÍÑ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢Ï·¿Í¤È»Ò¤É¤â¤È¡ÈÃæ´Ö¡É¤¬¡×¡Ö¤½¤Î2¤Ä¤«¤éÁª¤Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ï¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤ã¤¯¤Ë¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤¬Â³¤¯¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡£¤Þ¤À·ÈÂÓÂå¤¬10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤È¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤³¤Î¤ä¤í¤¦¤ªÁ°¡£Âç»ö¤Ë¤·¤í¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤è¤³¤ó¤Ê¡Ä¤â¤¦¡£¤¢¤ó¤Êº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ª¥ï¥³¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£Çã¤¦·ÈÂÓ¤â¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥Þ¥Û¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Í¡×¤È¡¢¤â¤é¤¤¤â¤Î¤ÎiPhone11¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö½¼ÅÅ¤Î¤¢¤ì¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤·¤Ö¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡¢TOKYO MX¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å5¡§00¡Ë½Ð±é»þ¤Ë¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É»È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ä¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤äÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¸½ÂåÊ¸ÌÀ¤ò¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬»à¤ÌÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿¤â»È¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
