¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×»°°æ¼÷Ìò¡¦ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏºà°ÂÀ¾ÀèÀ¸áÀ¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡ÖÄü¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÀ¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£¸Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤ÇÀ¾Â¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬ÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï£¸Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¢À¾Â¼ÃÎÆ»µ·¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤Ï·ó¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£²£¹Æü¤ËÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¡Ö²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤Ç°ÂÀ¾ÀèÀ¸Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±ºî¤Ç»°°æ¼÷Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÃÖ°¾¤Ï£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡££Â£ì£õ¡½£ò£á£ù£Â£Ï£Ø¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£±£°Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¤«¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡£Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤È¤ªÀ¼¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¡£Äü¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£