Âç¿Íµ¤‼¤¢¤Î¡ÚÀã¤ÎÍÅÀº¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡Û¥·¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¿¹¤Ë¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ãç´Ö¤ò°ìµó¾Ò²ð

¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¥Ü¥¯¤Ï¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡£Á°¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥È¥ê¤Ç¤¹¤è¡Á¡£ÌÔ½ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Îµ¨Àá¡¢Åß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡£Á°²ó¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç½Ð²ñ¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Í¡ª
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÖ¤¤±©º¬¤Î¿§¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ù¥Ë¥Ò¥ï¤µ¤ó¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥È¥ê¤Ç¤¹¤è¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀã¤Î¾å¤ÇÌÚ¤Î¼Â¤ò¤Ä¤¤¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¼¡¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¯¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Ê¥¦¥½¤µ¤ó¡£Åß¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤À¤ó¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊý¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤¯¤Á¤Ð¤·¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤ÎÊ¬¤â¿©¤Ù¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Á¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏÅß¤ËËÌ¶Ë·÷¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥æ¥¥Û¥ª¥¸¥í¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤ò¡ÖÃÈ¤«¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¤ÊÕ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Þ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬Âç¹¥Êª¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î¤Ø¤Î»ú¸ý¤Î¤¤«¤ó¤É÷¤Î´éÎ©¤Á¤Î¥³¥È¥ê¤Ï¥¥¯¥¤¥¿¥À¥¤µ¤ó¡£¤Ü¤¯¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤ÆÁ´Éô¤Ç10Ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢Æ¬¤Ë²«¿§¤¤´§¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤¬²¦´§¤ß¤¿¤¤¤À¡¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¹ñÄ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Î¥È¥ê¤Ï¡¢²Æ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ë¥ê¥Ó¥¿¥¤µ¤ó¡£ÀÄ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤·¤ç¡£¥Ü¥¯¤ÏÇò¤È¹õ¤ÈÃã¿§¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó·Ï¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¿§¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Ê¡Á¡£
¤ª¼¡¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥¤¥±¤ª¤¸É÷¤Î¥Ù¥Ë¥Þ¥·¥³¤µ¤ó¡£½é²Æ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¿²Æ¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Á¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤Ç¤·¤ç¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¤°¤°¡¼¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥Õ¥º¥¯¤µ¤ó¡£¤ª¤È¤Ê¤ÏÁ´Ä¹38Ñ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î´é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¤¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤È¤³¤í¤Ç¼ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾þ¤ê±©¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡Á¡£
¥È¥ê¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥½¥Ã¥Á¤³¤È¥ß¥½¥µ¥¶¥¤¤µ¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï°ìÇ¯ÃæËÌ³¤Æ»¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ü¤¿Ìß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥È¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹¾®¤µ¤ÊÃç´Ö¤Î¥¨¥¾¥Ê¥¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏËÌ³¤Æ»¤¬ÂçÎ¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ¸Ý¤ÎÀÎ¤«¤é¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ï·ÅªÂ¸ºß¤Ê¤Î¤µ¡Á¡£ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â²¹ÃÈ²½¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤À¤Í¡Á¡ª
ÌÚ¤Î¤¦¤í¤«¤éËÆ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥¾¥â¥â¥ó¥¬·»Äï¤À¤Í¡£¤¸¤Ä¤Ï¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÏÌë³èÆ°¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃë´Ö¤Ë´é¤ò¤À¤¹¤Î¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£Âç¤¤Ê¤ªÌÜÌÜ¤Ë¡¢¿¿¤Ã¹õ¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾Ú¤Ç¤·¤ç¡Á¡£
¤Ï¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ü¥¯¤Î¿÷»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤µ¡£¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥ó¥ÀÌÜ¤È¥Ü¥ë¥É¡¼¿§¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤µ¡Á¡£
¥Ü¥¯¤Î³Ú¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Á¡£¥Ü¥¯¤¿¤Á¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¼Ì¿¿¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¤¬¡Ø¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤È¸ò´¹Æüµ£³¡¡¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÈËÌ¤Î¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¥·¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢39¼ïÎà¤ÎËÌ¤Î¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤è¡Á¡£¥Ü¥¯¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Ò²ð¥³¥é¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆÉ¤á¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¸¤â50¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Æ¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡£
¤¼¤Ò¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤Ë¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Åß¤ò¤Ì¤¯¤Ì¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Í¡Á¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡ª
forest_limit
»¥ËÚ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎËµ¤é¡¢½µËö¤Ï¡ÖÄ»³è¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ÆÌî»³¤òÊâ¤¯¡£¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡¢¤¹¤Ù¤ë¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ»¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìÆü°ìÅê¡£¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ç¤ë¡×¤È¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¹¥¤¤ÊÄ»¤Ï¥ë¥ê¥Ó¥¿¥¡£
