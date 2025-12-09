東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
中銀政策金利（12月）12:30
結果 3.60%
予想 3.60% 前回 3.60%
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相
投機的動向含め過度な変動や無秩序な動きに必要応じ適切対応
為替はファンダメンタルズに沿って安定的推移が重要
【豪州】
豪中銀声明
インフレは22年のピーク以降大幅に低下したものの足元では上昇傾向
最近のデータはインフレリスクが上振れ傾向にあることを示唆している
インフレ圧力の持続性を評価するにはもう少し時間がかかる
データと見通しおよびリスクに関する評価の進展に注意を払う
ブロック豪中銀総裁
利下げの根拠を検討しなかった、追加利下げは必要ないようだ
状況が変われば見方も変えなければならない。インフレ水準に不快感
※経済指標
【豪州】
中銀政策金利（12月）12:30
結果 3.60%
予想 3.60% 前回 3.60%
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相
投機的動向含め過度な変動や無秩序な動きに必要応じ適切対応
為替はファンダメンタルズに沿って安定的推移が重要
【豪州】
豪中銀声明
インフレは22年のピーク以降大幅に低下したものの足元では上昇傾向
最近のデータはインフレリスクが上振れ傾向にあることを示唆している
インフレ圧力の持続性を評価するにはもう少し時間がかかる
データと見通しおよびリスクに関する評価の進展に注意を払う
ブロック豪中銀総裁
利下げの根拠を検討しなかった、追加利下げは必要ないようだ
状況が変われば見方も変えなければならない。インフレ水準に不快感