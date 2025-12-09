東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

中銀政策金利（12月）12:30

結果 3.60%

予想 3.60% 前回 3.60%



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相

投機的動向含め過度な変動や無秩序な動きに必要応じ適切対応

為替はファンダメンタルズに沿って安定的推移が重要



【豪州】

豪中銀声明

インフレは22年のピーク以降大幅に低下したものの足元では上昇傾向

最近のデータはインフレリスクが上振れ傾向にあることを示唆している

インフレ圧力の持続性を評価するにはもう少し時間がかかる

データと見通しおよびリスクに関する評価の進展に注意を払う



ブロック豪中銀総裁

利下げの根拠を検討しなかった、追加利下げは必要ないようだ

状況が変われば見方も変えなければならない。インフレ水準に不快感

