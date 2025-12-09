2人組作って「お願いですからウケてくれ」第14話「もう昔の私じゃない」がチャンピオンクロスにて公開！
【第14話】 12月9日 公開
秋田書店は12月9日、佐藤ショーキ氏によるマンガ「お願いですからウケてくれ」第14話「もう昔の私じゃない」をチャンピオンクロスにて無料公開した。
本作はぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景が笑いの力で友達を作るため、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成するコメディ作品。第14話では体育の時間に2人組をつくることに。気配を完全に消す黒川だったが、生田に声をかけられてしまい……。
現在チャンピオンクロスでは直前のエピソードも無料で公開されている。【最新話】
□第14話「もう昔の私じゃない」のページ
「お願いですからウケてくれ」- 「お願いですからウケてくれ」公式 (@Onegai_desukara) December 8, 2025
#14「もう昔の私じゃない」更新！
「2人組作ってー」から二度目の神チャンス到来ｯｯ!!!!????
閲覧はこちらから！ https://t.co/AakT9f54gY#お願いですからウケてくれ pic.twitter.com/veO7vk3zxH
高校に入って丸一年、未だにぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景。笑いの力で友達を作るべく、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成！？目指すはぼっち生活からの大逆転！お願いですからウケてくれ！
(C)佐藤ショーキ（秋田書店）2025