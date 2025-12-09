【第14話】 12月9日 公開

【拡大画像へ】

秋田書店は12月9日、佐藤ショーキ氏によるマンガ「お願いですからウケてくれ」第14話「もう昔の私じゃない」をチャンピオンクロスにて無料公開した。

本作はぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景が笑いの力で友達を作るため、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成するコメディ作品。第14話では体育の時間に2人組をつくることに。気配を完全に消す黒川だったが、生田に声をかけられてしまい……。

現在チャンピオンクロスでは直前のエピソードも無料で公開されている。

【最新話】

□第14話「もう昔の私じゃない」のページ

【お願いですからウケてくれ】

高校に入って丸一年、未だにぼっちの攻撃型人見知り女子・黒川千景。笑いの力で友達を作るべく、非モテ男子・藤沢真琴とお笑いタッグを結成！？目指すはぼっち生活からの大逆転！お願いですからウケてくれ！

(C)佐藤ショーキ（秋田書店）2025