12月9日、特殊詐欺未遂の容疑で15歳の少年が逮捕されました。



逮捕されたのは滋賀県草津市に住む自称、建設作業員の少年（15）です。



警察によりますとこの少年は、ほかの者と共謀し、ことし11月17日、共謀者が新潟市北区に住む70代の女性の自宅に複数回にわたる電話をかけ、女性の息子などを装って「カバンと会社の書類をなくしてしまった。支払いのために100万円が必要だ」などと息子が現金を至急必要としているとウソの話をし、息子の代わりの者になりすました共謀者が、女性の自宅を訪ね、現金100万円をだましとろうとしました。





電話の話を信じた女性は、直後に近隣に住む実の息子に確認したところ、うそと気づき、息子の代わりの者になりすました少年が訪問してきて会いましたが、お金を渡さなかったことから未遂に終わりました。警察は、この日、女性宅を訪れた滋賀県草津市の14歳の男子中学生を緊急逮捕し、捜査を進めていたところ今回逮捕された15歳の少年の容疑が浮上したことから9日、逮捕に至りました。逮捕された15歳の少年は受け子の勧誘役をしていたとみられています。15歳の少年の認否について、警察は捜査に支障があるとして明らかにしていません。警察は少年がほかの同様事件に関与している可能性も視野に捜査を続けています。