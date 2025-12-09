かわいすぎて「焼く前」から大反響！→クリスマスツリーのクッキーに「芸術点高い」「天才！」
【写真を見る】天板の上に整列！オーブン待ちの姿もかわいいクリスマスツリーのクッキー
街がイルミネーションで彩られ、心が躍る季節がやってきました。もうすぐクリスマス！ この時期のお楽しみといえば、愛らしいクリスマスモチーフのお菓子。ケーキや焼き菓子など、見ているだけでも幸せな気持ちになりますよね。
そんな中、Xでもクリスマスムードが漂うスイーツの投稿に注目が集まっています。趣味のお菓子作りについて発信している七海しょーすけ（@kajyouakira）さんが、クリスマスにぴったりなクッキーの「焼く前」の写真をポストし、1.3万いいねを集めて話題となりました。
いったい、どんなクッキーだったのでしょうか。
「クリスマスツリーのクッキー、焼く前」としてポストされたのは、天板にクッキーが並んでいる写真。
緑色の生地がきれいな曲線を描きながら絞り出され、さらに茶色の生地も幹の部分として添えられてツリーが表現されています。てっぺんには小さな星の飾りも。コメント欄には、「天才！」「芸術点高い！」と称賛の声が集まりました。
焼く前からこんなにかわいいのに、完成したらどんな姿に⁉︎ とワクワクしてしまうこのクッキー。
もちろん、焼き上がった様子も投稿されていました。
そこには、雪を連想させる白いアイシングと、カラフルなアラザンで丁寧に飾られた完成形のクッキーが！
焼く前も素朴な魅力がありましたが、おめかしされたツリーはかわいさ爆発！「クリスマスに最高！」などのコメントが寄せられました。
■投稿主さんにインタビュー！
ーーとてもかわいいクッキーですね。どんなお味なのでしょうか？
「緑の部分は抹茶味、幹の茶色部分はココア味になってます！Ayanoさんという方のレシピで、YouTubeで公開されています」
ーーとてつもないクオリティーのお菓子をたくさん投稿されていますね！
「ありがとうございます。趣味でお菓子を作り続けているだけの素人なのですが、投稿を続けて9年くらい経ちました。最近昔の写真を見る機会があって、そんなに経ってたのか！とびっくりしました(笑)」
ーー今までで一番大変だったお菓子はなんですか？
「マカロンだけで『スイーツおせち』を作った事があり、それが1番大変でした(笑) スイーツおせちが流行りだした頃で、個性を出すのは難しい…さてどうしようと思った時に、マカロンだけにしよう！と。
当時はマカロンばかり作っていた事もあるのですが、どこまでやれるかという挑戦の気持ちもありました」
ーー今まで作ったお菓子で、一番のお気に入りは？
「『（有名チェーン店の）ドーナツを再現したマカロン』です。はじめて1万件以上のいいねをもらったから、という理由もあるのですが、作ろう！と思い付いた時から、作ってる最中のワクワク感が凄くて本当に楽しくて。今でも良い思い出になっています」
ーーお菓子を作り始めたきっかけはありますか？
「遠い昔ですが、母の来客の方にお菓子を振る舞った事があり、思った以上に喜んで貰えて自分でも誰かを喜ばせる事が出来るんだ！と嬉しくなった事を覚えています。それから少し調子にのって(笑)、家族や友達に食べて貰う機会がだんだんと増えて…という感じです」
ーーどんなお菓子を作るか、また、モチーフなどはどのように決めているのでしょうか？
「季節やイベントに絡んだものを選ぶようにしています。他の方の投稿を参考にする事が最近は多いです。良いなと思った投稿をベースに自分なりのアレンジを加えてみたり。あとは、自分が好きなので猫やクマがモチーフのお菓子を選びたくなります」
■超絶テクが光る…！芸術品のようなスイーツの数々
ほかにも七海しょーすけさんがXに投稿しているスイーツは、とんでもないクオリティ、かつセンスがあふれるものばかり！旬のフルーツが美しく盛られたホールケーキや、本物のいちごのようなムースケーキなど、その繊細な作業が想像されるお菓子の数々は、見ているだけでため息が出てしまいます…！
今後は、Instagramで見かけた「スノードームをカラメルで作ったお菓子」に挑戦してみたいという七海しょーすけさん。完成した様子が投稿される日が楽しみですね。魅力的なお菓子の写真があふれる七海しょーすけ（@kajyouakira）さんのアカウント、ぜひチェックしてみてください！
文＝菅野直子