株式会社Moving Inn、新千歳空港でのキャンピングカー受け渡しサービスを12月9日（火）から開始した。利用料金は1泊2日の基本プランで2万2,000円～。道内最大の玄関口から直接レンタルできるようになり、撮影旅行の自由度が向上しそうだ。

新千歳空港を起点に行動する旅行者が多い一方、同社のキャンピングカーレンタルはとかち帯広空港での受け渡しに限られていた。このため「新千歳空港到着後、そのまま車を借りて十勝へ向かいたい」「千歳発で道内を周遊したい」との声が国内外から寄せられていたという。

貸し出しするキャンピングカーはトヨタハイエースをベースとした「HIACE CA」。シモンズ製マットレスを備え最大4人の就寝スペースを確保した。テーブル、ランタン、ガスコンロなどキャンプ用品一式を標準装備する。

受け渡し拠点は苫小牧市美沢のムービングイン新千歳レンタカー事務所。千歳空港からは無料送迎する。

開始記念として、2泊以上利用する客に「ノース スノーランド in 千歳」で使えるスノーアクティビティ1万円分（2名分）を贈る期間限定キャンペーンを実施する。期間は2026年3月5日（水）まで。