Kis-My-Ft2の千賀健永が自身のInstagramを更新し、IMP.と撮影した集合ショットを公開。満面の笑顔でカメラに収まるメンバーたちの楽しげな空気が伝わる1枚が注目を集めている。

【画像】千賀健永とIMP.の笑顔ショット／Kis-My-Ft2、IMP.の『Venue101』オフショット

■キスマイ千賀健永「変わんないな」IMP.との仲良しショット投稿

写真は千賀の周りに、IMP.の鈴木大河、影山拓也、松井奏、椿泰我、佐藤新、横原悠毅が勢ぞろい。ステージ衣装のまま、和気あいあいとした雰囲気でカメラに顔を寄せる姿が印象的だ。

千賀は鮮やかなレッドのふわもこアウターにインナーを重ねた華やかな装い。一方のIMP.は黒のシックな衣装で、それぞれの個性がくっきり映える。

■基俊介は写っていないが…ハッシュタグで“存在感”

千賀は写真に「IMP. was there」と綴り、「#変わんないな」のハッシュタグも添えた。さらに基俊介の姿は写っていないものの、「#基はポケットに入ってる手だけ」とユーモアたっぷりのハッシュタグを添付。姿がない理由を茶目っ気たっぷりに示し、ファンを和ませた。

■『Venue101』でKis-My-Ft2とIMP.が共演

Kis-My-Ft2とIMP.は、12月6日放送の『Venue101』（NHK）に出演し、Kis-My-Ft2は「＆Joy」、IMP.は「KISS」を披露。舞台裏での交流が感じられる今回の投稿は、番組を視聴したファンにとっても嬉しいオフショットとなった。

SNSでは「お写真はもちろんハッシュタグもめちゃめちゃ素敵で爆泣き」「愛でしかない」「ほんっとに良い写真」「楽しそう」「基くんw」「変わらない絡みみれてほんとに幸せ」「千賀くんが一番笑顔なのかわいい」「エモいなぁ」「仲の良さが伝わってくる」「千ちゃん最高」など、多くの声が寄せられている。

■Kis-My-Ft2、IMP.『Venue101』オフショット