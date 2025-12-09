八木勇征（FANTASTICS）がInstagramを更新。ロングコートを着た冬のブラックコーデを披露した。

■八木勇征が黒ロングコート＆銀縁メガネ纏う冬コーデ

八木は4枚のオフショットをアップ。夜の屋外で撮影された写真のようで、ダークトーンの髪の毛をふわっとセットし、銀縁メガネを掛けてクールな印象を放った。タートルネックにロングコートを合わせたブラックコーデに、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のベージュのショルダーバッグを合わせてアクセントにした、大人なスタイリングだ。

写真1枚目ではアンニュイな視線をカメラに送り、2枚目ではうつむきがちな角度で美しい横顔を披露。そして3枚目では、メガネに手を添えて外すような仕草を見せている。

SNSでは「冬のゆせマジ大好き」「黒コーデかっこよ」「メガネがよりメロい男にさせてる」「大人の雰囲気が素敵すぎ」「ハイブラが似合う男」「眼鏡ゆせも最高」「大人だ…色気がある…」「黒のコートとメガネ似合いすぎ」「長身勢のロングコートJustice」「イケメンのハイネックはやばい」「ヴィトンが似合う大人の男性」「八木勇征はずっとずっと美しいしかわいいしかっこいいよ…」と反響が起こっている。

■八木勇征、FANTASTICS新曲「ずっとずっと」では黒縁メガネ姿で登場

また、映画『ロマンティック・キラー』の“キュンラブテーマソング”として使用される、FANTASTICSのニューシングル「ずっとずっと」の「Romantic Collaboration Video」のメイキングショート動画も公開。こちらでは八木が茶髪に黒縁メガネを掛け、ブラウンコーデに身を包んでカメラに穏やかな表情を向けている。