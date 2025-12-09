BE:FIRST6¿Í¤¬Ì£¥¹¥¿¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤Û¤Û¾Ð¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥È°ìµó¸ø³«¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬»÷¹ç¤¦Î©¤Á»Ñ¡×¡Ö¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤óµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡×
¢£¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤È¥é¥¤¥Ö¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHUNTO¡¦MANATO¡¦LEO¡¦SOTA¡¦JUNON¡¦RYUHEI¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥½¥í¥«¥Ã¥È①～⑥
BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬6¿ÍÊ¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
BE:FIRST¤Ï2026Ç¯5·î16Æü¡¦17Æü¤Ë¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¹ðÃÎ¥«¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
SHUNTO¡¦MANATO¡¦LEO¡¦SOTA¡¦JUNON¡¦RYUHEI¤È½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿Î©¤Á»Ñ¤È¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¤Á»Ñ¤Ç¤Ï³Æ¡¹¤¬Æ²¡¹¤¿¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤òÈäÏª¡£¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿»Ñ¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬»÷¹ç¤¦Î©¤Á»Ñ¡×¡Ö¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤óµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡×¡ÖJUNON¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Êー¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£