EXILE TAKAHIRO¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª´éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡¡41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡EXILE TAKAHIRO¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¤¢¤ê¡Û¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç³¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÍÄ¾¯´ü¤ÎTAKAHIRO
¡¡TAKAHIRO¤Ï¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä³¤¤ÇÉâ¤ÎØ¤ò¼ê¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò3Ëç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë ¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª´éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò²Î¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¿¤«¤Ü¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éEXILE¤ò´Ó¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
