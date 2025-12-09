星野源、「友達と韓国に」人気俳優とオフ感あふれる2ショット「リンクコーデかわいい」「可愛い息子かよーーー」
シンガーソングライターの星野源（44）が9日、自身のインスタグラムを更新。一緒に韓国を訪れた“友達”との2ショットを披露した。
【写真】「リンクコーデかわいい」人気俳優とオフ感あふれる2ショットを公開した星野源
「友達と韓国に行ってきたよ」と日本語や韓国語でつづり、星野源がアップしたのは、俳優松重豊（62）との2ショット。暖かそうなアウターを着込んだ2人が肩を組み、カメラにむかって笑顔を見せたオフ感あふれる写真を投稿した
この投稿に「このコンビ好きすぎる…」「すごくおいしいもの知ってそうなお友達ですね」「ステキなペアですね」「オレンジ色のリンクコーデかわいいです」といった声や、松重と年齢差のある星野に「なんだよ可愛い息子かよーーー」などのコメントが寄せられた。
