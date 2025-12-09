女優の原菜乃華（22）が9日、都内で行われた出光興産の新CM発表会に出席した。

CM内で着用している真っ赤な衣装で登壇。公式YouTubeチャンネルで公開されるデジタルムービー内で声優を務めたマスコットキャラクター「アポちゃん」を手に「みなさん初めまして！アポちゃんといいます！こんなにたくさんの人の前に来るのは初めてなので緊張しているんですけど、今日はよろしくお願いします！」とアフレコを実演し、会場を和ませた。

トークでは「周囲から驚かれるような一面」を問われると「（スマホの）フリック入力ができなくて…」と回答。フリック入力とは、画面の文字ボタンを指で触れたまま上下左右にはじいて文字を入力する操作方法。「携帯を使いこなせる世代のはずなんですけど…全くできない。文字を打つのがとてつもなく遅いんです」と苦笑い。「お」と入力する時は「あ」のボタンを5回押しており「連打です」と明かした。「練習すればできるらしいので、来年は頑張って練習してみようと思います」と意欲を見せた。

今年の漢字一文字には「朝」と回答。今年前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」で朝ドラ初出演し「“見てるよ”と声をかけていただく機会が多くてうれしかった。私は朝が苦手なんですけど、リアルタイムで見ようと思って、いつもより早起きできるようになりました」と充実の一年を振り返った。

原が出演する新CMは12日から全国で放映される。