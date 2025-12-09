「電影少女」や「I"s」「ウイングマン」などの作品で知られる漫画家桂正和氏（62）が9日、X（旧ツイッター）を更新。現在、入院していると明かした。

桂氏は11月頭「詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ 緩やかにリピリピをしていきます」と告白。続けて「これに関しての、問い合わせ等、私にも集英社などにも、なさらないでくださいね」と注意喚起した上で「全ての仕事を止めていますが、手術前に依頼されていたものは、コツコツとすすめております。 ただ、体力が戻るのに まだまだ時間がかかるので、焦らず、日々なんとか乗り越えて行きます」とつづっていた。

桂氏はこの度「今年は本当に色々な事が重なり、少し疲れてしまったようで、現在は治療と静養のため入院し、穏やかに過ごしています」と打ち明けた。「そのため、連絡等が即座にできない状況です。何卒ご理解ください。よろしくお願いします」と締めくくった。

桂氏をめぐっては、自身の作品の原稿が盗難され、オークションサイトで転売されているなどしている。