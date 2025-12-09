お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が9日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の欠席が続いていることを詫びた。

山里は「みなさま、この度は申し訳ございません」と謝罪の言葉を記した上で、「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます」と報告。「また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「謝らなくても大丈夫ですよ〜 朝の寂しさはありますが…山里さんの健康第一ですから！しっかり休養してください」「無理をなさらず、どうかお身体ご自愛ください。休養もお仕事のうちです。回復してまた笑わせてくれることを願っております」「謝らないでください ゆっくり休んでくださいね！！復活された際はドカーン！とやっちゃってください 来週のライブ楽しみにしてますね！」といったコメントが相次いだ。

山里は8日に続いて9日も「DayDay．」を欠席。代理MCとして東野幸治が出演した。番組冒頭、MCの武田真一アナウンサーが「今日は体調不良でお休みの山ちゃんに代わって、東野幸治さんが来てくださいました」と東野を紹介。武田に「山ちゃんから何か連絡とかありました？」と問われた東野が、「本当に丁寧に『よろしくお願いします』と、何のボケもなくいただきました。しゃべることもないんです」と山里の言葉を紹介した。