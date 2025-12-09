甲府市、「マイナビふるさと納税」の手数料引き下げ新プランに賛同 - 自治体の財政負担軽減と、寄附金の最大活用へ
「甲府ジュエリーの認知度向上及び地域活力の増進に関する業務協定」を締結しているマイナビと甲府市。このほど、マイナビが「マイナビふるさと納税」における手数料引き下げの新プランを展開することに賛同し、地域事業者との連携を深めつつ、地域産業の活性化と寄附金の最大活用を目指すことを発表した。
マイナビは令和8年度より、運営する「マイナビふるさと納税」における掲載手数料について、従来の10%から、業界の手数料相場を大きく下回る“一律2.5%”の新プランの適用を決定。本取り組みにより、自治体の財政負担が軽減され、寄附金をより多く地域振興に充てることが可能になる。
本取り組みにこのほど、マイナビと「甲府ジュエリーの認知度向上及び地域活力の増進に関する業務協定」を結んでいる甲府市が賛同することに。
甲府市は今後、マイナビふるさと納税の寄附金額見直しおよび限定返礼品の開発や、マイナビメディアを活用した地域事業者および地域産業情報や本市の取組み発信、地域返礼品事業者への還元強化、寄附金活用による地域経済への貢献など、地域の活性化につながる取組みを促進していくという。
マイナビは令和8年度より、運営する「マイナビふるさと納税」における掲載手数料について、従来の10%から、業界の手数料相場を大きく下回る“一律2.5%”の新プランの適用を決定。本取り組みにより、自治体の財政負担が軽減され、寄附金をより多く地域振興に充てることが可能になる。
甲府市は今後、マイナビふるさと納税の寄附金額見直しおよび限定返礼品の開発や、マイナビメディアを活用した地域事業者および地域産業情報や本市の取組み発信、地域返礼品事業者への還元強化、寄附金活用による地域経済への貢献など、地域の活性化につながる取組みを促進していくという。