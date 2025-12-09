板野友美、AKB48ライブ出演で「ヘアもダンスも当時の私に近づけた」衣装姿に絶賛の声「青春がよみがえる」「神7最強」
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48でタレントの板野友美が12月8日、自身のInstagramを更新。AKB48のライブ出演時の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB神7「ずっと変わらない」伝説のユニット衣装で抜群スタイル披露
板野は「AKB48 20周年アイドルに戻った日」とつづり、7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3』出演時の写真を投稿。「みんなも当時にタイムスリップできるように “ともちん”らしさを追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた」と添えて、パフォーマンス中のショットを公開した。
ユニット曲「ツンデレ！」のショットでは、鮮やかなカラーのトップスにフリルのミニスカートを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿には「青春がよみがえる」「神7最強」「懐かしい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「ずっと変わらない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆板野友美、原点回帰のアイドルスタイル披露
◆板野友美の投稿に反響
