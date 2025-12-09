ITZYユナ、短丈トップスで美くびれ大胆披露「引き締まっててかっこいい」「レベチの可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のユナ（YUNA）が11月7日、自身のInstagramを更新。スタイルのよさが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP美女「綺麗すぎる」と話題の美くびれ大胆披露コーデ
ユナは「Photo by. ＠lia_loves___」と添え、メンバーのリア（LIA）が撮影したオフショットを公開。駅のホームで短丈のニットトップスから美しいくびれをのぞかせた写真となっている。
この投稿にファンからは「レベチの可愛さ」「綺麗すぎる」「引き締まっててかっこいい」「リアちゃん写真撮るの上手」「オフ感がたまらない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
