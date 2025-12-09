２０２１年に日本ハムから西武に移籍した平沼翔太外野手（２８）の妻でタレントの森咲智美（３３）が、ミニスカ姿を披露した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し「ガチ予想ライブ『みんなオトもっち』ご視聴＆コメントありがとうございました！」と、オートレースの生配信に参加したことを報告。「収支…。悔しい結果だったけど、レースの迫力とスピードに終始ワクワク…！」と大興奮。「レジェンドカップ優勝の 高橋義弘選手、本当におめでとうございます」と祝福し「私でも画面越しで『速っ！』って分かるぐらいよ走りで鳥肌でした。次こそしっかり当てにいくガチ予想でリベンジしたいと思います！」とつづった。

オートレースのキャラクターがプリントされたトレーナーに、フリフリの超ミニスカを合わせた。フォロワーからは「めちゃくちゃ可愛いですね」「ナイス」の声が寄せられた。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして今年の８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。