FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロメジャーデビュー記念ライブ開催決定
FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、2026年2月18日に＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞をNHKホールで開催することを発表した。
9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブ。さらに櫻井優衣は、2月21日に誕生日を迎えるので、祝福モードいっぱいのライブになるはずだ。
◆ ◆ ◆
◾️櫻井優衣 コメント
FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です！私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください！
◆ ◆ ◆
◾️＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞
日程：2026年2月18日（水）
時間：OPEN 16:30 / START 18:00
会場：NHKホール
出演者：櫻井優衣
お問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION （050-5211-6077）https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
一般指定席 \8,500（税込）
*FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB会員限定最速先行受付中
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/
