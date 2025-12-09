FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、2026年2月18日に＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞をNHKホールで開催することを発表した。

9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブ。さらに櫻井優衣は、2月21日に誕生日を迎えるので、祝福モードいっぱいのライブになるはずだ。

◾️櫻井優衣 コメント

FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です！私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください！

◾️＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞ 日程：2026年2月18日（水）

時間：OPEN 16:30 / START 18:00

会場：NHKホール

出演者：櫻井優衣

お問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION （050-5211-6077）https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット

一般指定席 \8,500（税込）

*FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB会員限定最速先行受付中

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/