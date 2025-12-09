オニオン新聞社と小川フード＆サービス株式会社の共同プロジェクトとして、選ぶ贅沢を贈るカタログギフト「Wagyu Selection by OGAWA × onion」が、2025年12月5日(金)より登場しました。

食肉のプロフェッショナルによる確かな目利きで厳選された和牛と、多彩な食べ方を自由に組み合わせられる新しいスタイルのギフトです。

オニオン新聞社×小川フード「Wagyu Selection by OGAWA × onion」

発売日：2025年12月5日(金)

価格：10,000円〜100,000円(各コース)

販売場所：公式サイト(ECサイト)

創業1938年の歴史を持つ小川グループの技術と信頼を詰め込んだ、和牛専門のカタログギフト。

「松阪牛」「前沢牛」「常陸牛」「国産黒毛和牛」の4種の銘柄牛と、焼肉、すき焼き、ステーキなど10種類の食べ方を組み合わせ、合計約40種類のラインナップから受け取った方が好みの逸品を選べます。

感謝を伝えたい場面や、特別な記念日の贈り物として、贈る側も受け取る側も満足できる仕様です。

予算に合わせて10,000円から100,000円までの5つのコースが用意されています。

4種の極上和牛

とろける食感の「松阪牛」、香り高い「前沢牛」、旨み深い「常陸牛」、そして日本が誇る「国産黒毛和牛」。

日本各地で丹精込めて育てられた4つの銘柄から、好みの味わいを選択可能です。

選べるギフト形式

贈り方は、洗練されたデザインの「ギフトカード」と、手軽に贈れる「e-ギフト」の2種類。

住所を知らない相手にもSNSやメールでワンタッチで送れるため、思い立ったその日にギフトを届けることができます。

オープン記念キャンペーン

発売を記念して、購入者全員へのAmazonギフト券キャッシュバックや、抽選で豪華お肉が当たるキャンペーンを実施（2026年1月末まで）。

贈った自分自身にも嬉しい特典が用意されています。

大切な人へ、最高品質の和牛で「選ぶ楽しみ」を届ける特別な贈り物。

オニオン新聞社×小川フード「Wagyu Selection by OGAWA × onion」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 厳選された和牛と、多彩な食べ方を自由に組み合わせられる！オニオン新聞社×小川フード「Wagyu Selection」 appeared first on Dtimes.