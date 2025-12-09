パルクールやダブルダッチなど4種類の競技を、ワンコインで体験！クロススポーツパークinコピス吉祥寺

コピス吉祥寺にて、子供たちがプロのアスリートと一緒にアーバンスポーツを楽しめるイベント「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」が2025年12月13日(土)・14日(日)の2日間にわたり開催されます。

パルクールやダブルダッチなど4種類の競技を、ワンコインで体験し放題となる子供参加型の企画です。

クロススポーツパークinコピス吉祥寺

開催日程：2025年12月13日(土)・14日(日)

時間：11:00〜16:00（体験受付 10:45〜15:00）

会場：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

入場料：500円

企画・運営：FREESTYLE SPACE実行委員会／株式会社MoveX

屋内外を問わず限られたスペースで最大限の体験価値を生み出すアーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク」が吉祥寺に登場。

コンパクトな屋外スペースを活かし、見て、体験して、食べて楽しむをテーマに、冬の屋外で子供たちが一日中楽しめるコンテンツが展開されます。

500円の入場料で対象競技が体験し放題となるお得なイベントです。

4種のアーバンスポーツ体験

会場では「パルクール」「ダブルダッチ」「けん玉」「指スケ」の4競技を展開。

プロのアスリートが直接レクチャーを行うため、初めての子供でも安心して挑戦可能です。

初心者から経験者まで、体を動かす楽しさを存分に味わえます。

プロによるパフォーマンス

体験だけでなく、世界で活躍するトッププレイヤーたちによる圧巻のパフォーマンスショーも実施。

目の前で繰り広げられるスゴ技の数々に、子供たちの視線が釘付けになること間違いなしです。

【パフォーマンス時間】

前半：12:30〜13:00

後半：15:30〜16:00

会場：GREENING広場

会場となるA館3階GREENING広場にはキッチンワゴンエリアも登場し、飲食の販売も行われます。

スポーツ体験の合間に食事を楽しみながら、吉祥寺の空の下で充実した時間を過ごせます。

冬の寒さを吹き飛ばす、熱気あふれるアーバンスポーツ体験。

コピス吉祥寺「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」の紹介でした。

