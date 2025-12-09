テーマは「平成レトロ」！KEM 2025 Autumn / Winter Collection

ソナーポケットのメンバーがディレクションを行うブランド「KEM(ケム)」より、2025年Autumn / Winter Collectionアイテムが登場。

「平成レトロ」をテーマにしたユニセックスな新作が、KEM MARKETや「niko and …」一部店舗などで展開されます。

KEM 2025 Autumn / Winter Collection

発売日：2025年12月5日(金) 10:00〜

価格：各7,700円(税込)

販売場所：KEM MARKET、「niko and …」一部店舗、公式WEBストア and ST

アーティストグッズと一線を画し、ユニセックスで着用できるスタンダードなアイテムを展開するブランド「KEM」。

25AWコレクションでは、ソナーポケットのメンバーの思い出が詰まった「平成レトロ」がテーマです。

カラーリングや生地にこだわったフーディー2種類がラインナップされました。

KEMグラフィックフーディー

カラーはBLACKとGREENの2色展開。

細部にまでこだわり抜いたデザインで、性別を問わず楽しめる仕上がりです。

KEM MARKETでの購入時には、10,000円以上の購入で送料無料となるキャンペーンも実施されます。

メンバーのこだわりと「平成レトロ」の世界観が融合した新作アイテム。

KEM 2025 Autumn / Winter Collectionの紹介でした。

