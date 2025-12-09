ショッピングの合間やティータイムに新たな彩り！アサイーラブ 大宮店 ／ Sweets Terrace 大宮店

パンケーキ専門店「幸せのパンケーキ」を運営するマジア東京株式会社が、大宮アルシェ3階に新ブランド2店舗を同時オープン。

オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ 大宮店」と、焼き菓子専門店「Sweets Terrace 大宮店」が、「幸せのパンケーキ大宮店」の隣に登場！

アサイーラブ 大宮店 ／ Sweets Terrace 大宮店

場所：大宮アルシェ3階（「幸せのパンケーキ大宮店」隣）

営業時間：平日 10:30〜19:30 ／ 土日祝 10:00〜20:30

全国展開を開始した注目の新ブランドが、大宮駅前の商業施設「大宮アルシェ」に集結。

ヘルシー志向のアサイーボウルと、こだわりの焼き菓子を提供する専門店が並び、ショッピングの合間やティータイムに新たな彩りを添えます。

オープンを記念して、アサイーボウルがお得に楽しめるキャンペーンも開催。

アサイーラブ：こだわり素材のヘルシーボウル

「アサイーラブ」が提供するのは、有機栽培アサイーや豆腐を丸ごと使用した高タンパク・低カロリーなオリジナルアサイーボウル。

豆乳仕立てのホイップクリームや、白糖を使わずアガベシロップ・はちみつで甘みをつけるなど、徹底してヘルシー素材にこだわっています。

アサイーベース自体にフルーツが練り込まれているため、豊かな風味を楽しめるのが特徴。

【オープン記念半額キャンペーン】

期間：2025年12月6日〜12月30日（平日限定）

内容：「アサイーボウル オリジナルSサイズ」通常900円(税込) → 450円(税込)

※大宮店オープンを記念し、全店舗で同時開催。

オリジナルMサイズ（1,200円 税込）

美容と健康を考えたベーシックな一品。

パリパリチョコナッツ（1,280円 税込）

パリパリ食感のチョコとアーモンドの相性が抜群。

トロピカルマンゴー（1,380円 税込）

マンゴーやパイナップルなど5種のフルーツを贅沢に使用。

Sweets Terrace：極厚の「幸せのフィナンシェ」

「Sweets Terrace」では、厳選素材と焼き加減にこだわったワンランク上の「幸せのフィナンシェ」を展開。

最高級オーブンを導入し、一般的なフィナンシェとは一線を画す極厚の焼き上がりを実現しています。

幸せのフィナンシェ

定番のプレーンから季節限定まで、20種以上のフレーバーがラインナップ。

1個から購入可能で、自分へのご褒美にも最適です。

日替わり 焼きたてフィナンシェ

店舗でしか味わえない、焼きたてならではのサクサク食感を楽しめる逸品。

高級感のあるオリジナルパッケージに入ったギフトセットも用意され、手土産やプレゼントにも対応します。

話題のスイーツを一度に楽しめる大宮アルシェの注目スポット。

こだわりの味を体験するチャンスです。

「アサイーラブ 大宮店」「Sweets Terrace 大宮店」の紹介でした。

