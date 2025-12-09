アールケイエンタープライズが運営する「ロデオドライブ横浜関内店」にて、恒例となったクリスマスディスプレイが展開されています。

2025年12月25日(木)までの期間、地上約12メートルの高さを誇る光の演出が冬の関内エリアを彩ります。

ロデオドライブ横浜関内店「クリスマスディスプレイ」

公開期間：2025年12月25日(木)まで

場所：ロデオドライブ横浜関内店

所在地：神奈川県横浜市中区羽衣町1丁目2-8 銀泉関内ビル 1F-3F

今年で3年目を迎える、ロデオドライブ横浜関内店のクリスマスディスプレイ。

横浜関内発祥の「灯台」をモチーフにした店舗外観を活かし、1階から3階までを光のオブジェで装飾しています。

地上約12メートルにおよぶ壮麗なクリスマスツリーに見立てたデザインが特徴。

JR関内駅周辺や横浜スタジアム、イセザキ・モールなどを訪れる人々を迎える、街のランドマークとしての輝きを放っています。

街を照らす光のランドマーク

煌めくゴールドのオーナメントと、頂点に飾られた星が一際目を引くデザイン。

華やかさの中にも温もりを感じさせる光が、ホリデーシーズンの特別なひとときを演出します。

駅徒歩1分という立地で、行き交う人々を優しく照らします。

店内フロア装飾

店内もクリスマス仕様にデコレーションされ、ショッピングの高揚感を高めます。

ロデオドライブ横浜関内店は、ブランド品の販売、買取、修理、質預かりを行うブランドリユースショップ。

1階はバッグ＆ジュエリー、2階は腕時計フロアとして展開しています。

ロデオドライブ「2025 Winter SALE」

開催期間：2025年12月5日(金)〜12月28日(日)

開催店舗：ロデオドライブ各店、オンラインショップ

クリスマスシーズンに合わせて、特別セールも開催。

時計・バッグ・ジュエリーなどの対象商品が最大20％OFFの特別価格で提供されます。

エルメス、パテックフィリップ、カルティエ、ヴァンクリーフ&アーペルなど多彩なラインナップが登場。

期間中は、分割60回払いまでの金利手数料0円キャンペーンや、ポイントサービス「Rode-po!」への入会特典、買取成約でのクーポンプレゼントなども実施されます。

歴史と未来が交錯する関内エリアで、光の演出とお買い物を楽しめるホリデーシーズン。

ロデオドライブ横浜関内店の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1階から3階までを光のオブジェで装飾！ロデオドライブ「クリスマスイルミネーション」 appeared first on Dtimes.