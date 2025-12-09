3m超の大型作品や未公開作が登場！ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV 〜綺譚しるべ〜

アートコレクションハウスは、CGイラストの先駆者である内尾和正氏の大規模個展「ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV 〜綺譚しるべ〜」を、2026年1月16日(金)より横浜赤レンガ倉庫にて開催します。

映画版『ファイナルファンタジー』のマットペイントやコンセプトアートを手掛けた巨匠が描く、幻想絵物語「綺譚しるべ」の最新作や未公開作品を一堂に展示する注目の展覧会です。

ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV 〜綺譚しるべ〜

開催期間：2026年1月16日(金)〜1月19日(月)

時間：11:00〜19:00(最終日は17:00閉場)

会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 2F スペースA・B・C

特設サイト：https://art-eventcollection.info/uchio/index.html

画業45周年を迎える内尾和正氏は、21歳で独立して以来、CGイラスト界を牽引してきたアーティストです。

近年ではアニメ『魔女の旅々』のコンセプトアートや、兵庫・門戸厄神東光寺の30m巨大壁画制作など多岐にわたる活躍を見せています。

本展では、東日本大震災を機に始動したオリジナル絵物語「綺譚しるべ」を中心に、大型原画や新作版画が展示・販売されます。

展覧会の見どころ

会場には、3年以上をかけて描かれた壮大な森の作品など、3m超の大型作品を含む初公開作品が登場。

妖獣や神獣が共存する異界を描き出した緻密な描写は、鑑賞者を作品世界へと引き込む没入感を生み出します。

また、作家のルーツである岡山に伝わる伝説をモチーフとした未公開作品も本展で初めて披露されます。

特別展示と作家来場イベント

アニメやゲームのために制作されたコンセプトアート約20点が特別展示されるほか、2003年以降の版画作品も展示・販売されます。

会期中の1月17日(土)・18日(日)には内尾和正氏本人が来場し、18日にはトークショーも予定されています。

ファンタジーとリアリティが融合した圧倒的な世界観を、作家本人の言葉とともに楽しむことができます。

画面という境界を越え、異界の住人となって森を歩くような体験ができる大規模個展。

巨匠が描く美しくも不思議な世界に浸れる4日間です。

アートコレクションハウス「ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV 〜綺譚しるべ〜」の紹介でした。

