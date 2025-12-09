『TGC 広島』那須雄登がランウェイデビュー 小園海斗＆渡辺リサ夫妻の初ペアウォークも
ジュニアグループ・ACEesの那須雄登が、6日に開催された『ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025』（広島グリーンアリーナ）で、初めてランウェイをウォーキングした。
【別カット】カッコイイ…！和の雰囲気漂う那須雄登
『TGC20周年セレブレーション公式サポーター』を務めるACEesを代表して登場した那須は、オープニングのファッションショーで、ミリタリー×和のエッセンスを組み合わせたレイヤードスタイルでランウェイデビュー。なごみ、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、出口夏希ら豪華ゲストたちとイベントの幕を開けた。
那須はトークステージにも登場し、初めてモデルとしてファッションショーを歩いた感想や、広島の地場産業を盛り上げるべく11月に訪れた広島県福山市での様子を写真とともに、MCのウェンツ瑛士＆中川安奈と振り返った。
また、広島東洋カープ、TGC Teen、『今日、好きになりました』シリーズのスペシャルコラボレーションステージも実現。今シーズンでセ・リーグの首位打者の小園海斗選手と妻でモデルの渡辺リサが初ペアウォークを披露した。
実に8年ぶりとなる『TGC 広島 2025』には、多数の人気モデルによるファッションショーをはじめ、しなこ、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGEなどのアーティストステージも実施。出演者たちが一堂に会するグランドフィナーレでは、満員の観客から大きな拍手と歓声が送られた。
