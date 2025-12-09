元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（70）が9日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を巡って見解を示した。

沖縄本島南東の公海上空で6日午後、中国海軍の空母から発艦した戦闘機が自衛隊機にレーダーを照射。高市早苗首相は7日に「冷静かつ毅然と対応する」と表明し、中国側に厳重抗議し再発防止を求めたことを明らかにした。中国海軍は「自衛隊機が接近し、飛行の安全を脅かした」と反論している。

高橋氏はレーダー照射について日米中など21カ国が採択している「海上衝突回避規範」（Code for Unplanned Encounters at Sea's／CUES）での違反行為であることに触れ、「“レーダー照射したので規範違反です”というのが分かりやすい」と話した。

今回のレーダー照射も含めて、米トランプ大統領はあえて沈黙している状態になっている。これに、高橋氏は「トランプが言わなければ、コード違反っていうのは、どこの国も支持するから、例えばオーストラリアとか、フィリピンとか、あと他にこの間、ドイツも言ってたかな。だからアメリカ以外の国に働きかければ、賛成してくれる。だから無理にアメリカばっかり言わないで、もう数が多い方がこれはいいんですよ、賛成してくれる。中国はたぶんロシアしか賛成しない。だから、これは数で、小泉さんがいろんなところ回って、彼はそういうところに頑張ってもらいたいよね」と話した。

パーソナリティーの垣花正アナウンサーが「防衛大臣、小泉進次郎さんは割と毅然とした態度で、一皮むけましたね」と印象を語ると、高橋氏は「たまたまだったんだけど、オーストラリアとの防衛大臣との会合の時にすぐ言わせたからね。あれは良かったよね」と評価。「だから、中国を批判する人が多いってことなのよ」とも。

垣花アナは「今後中国っていうのは、さらにこういうある種の挑発行為みたいなことをエスカレートさせてくるんですか？」と質問。高橋氏は「わかんないけどさ、習近平様だからね。でも、挑発行為をすればするほど、国際社会のコードとずれてくるっていう面白い状況になってくるわけですよ。だってやればやるほど過激なことやるともっと国際社会の常識からずれる。そこが見てたら楽しいけどね。こんなレーダー照射なんて、ものすごい分かりやすいやつやってくれちゃったからね」とあきれ気味に語った。