ブリティッシュ・エアウェイズ、ロンドン/ヒースロー〜ティヴァト線を開設 2026年5月14日から週3往復
ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ヒースロー〜ティヴァト線を2026年5月14日に開設する。
火・木・土曜の週3往復を運航する。夏期の季節運航となる。ロンドン/ヒースローではターミナル3を発着する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はロンドン/ヒースロー発が3時間、ティヴァト発が3時間10分。
ティヴァトはモンテネグロの都市。アドリア海に位置するリゾート地であるモンテネグロは、自然や文化遺産、城壁都市の散策などの様々なアクティビティ目的で訪れる人が多い。
BA624 ロンドン/ヒースロー（08：45）〜ティヴァト（12：45）／火
BA624 ロンドン/ヒースロー（10：10）〜ティヴァト（14：10）／木
BA624 ロンドン/ヒースロー（11：10）〜ティヴァト（15：10）／土
BA625 ティヴァト（13：35）〜ロンドン/ヒースロー（15：45）／火
BA625 ティヴァト（14：55）〜ロンドン/ヒースロー（17：05）／木
BA625 ティヴァト（15：55）〜ロンドン/ヒースロー（18：05）／土