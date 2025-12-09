Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天グループ、楽天ペイメントは、戦略的パートナーシップを本格的に推進すると発表した。

配車サービス「Uber」およびデリバリーサービス「Uber Eats」において、楽天IDとの連携が12月9日以降、順次開始される。12月12日までにすべてのユーザーが利用可能となる。

利用金額に応じてポイント還元、楽天ペイ併用で最大2％

新たな連携により、UberおよびUber Eatsのアプリで楽天IDを連携すると、利用金額200円（税抜）につき「楽天ポイント」が1ポイント貯まる。

また、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」で支払うと、支払い金額に対して、最大1.5％の還元が受けられるため、楽天ID連携によるポイントと合わせて最大2％の還元となる。さらに、サブスクリプションサービス「Uber One」の会員であれば、乗車料金の10％相当のクレジット還元も加わり、よりお得に利用できる。

連携により、Uberは楽天が保有するビッグデータを活用し、レコメンド機能やキャンペーン情報の精度向上を図るとしている。

最大1000ポイント還元の記念キャンペーン

サービス開始を記念し、12月12日～22日の期間中、「Uber 楽天ID連携で最大1,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施する。

期間中に楽天IDを連携し、一定以上の支払額など条件を満たすとポイントが進呈される。

ポイント進呈の条件と進呈ポイント数

Uber Eats： 1500円（税抜）以上の支払いで、先着50万名に300ポイント

Uber： 1500円（税抜）以上の乗車で、1回目に350ポイント、2回目に350ポイント（合計最大700ポイント）

両サービスを合わせると最大1000ポイントが獲得できる。なお、Uber Eatsの先着枠が埋まり次第、キャンペーン全体が終了となるため注意が必要だ。

楽天モバイル契約者はポイント20倍

12月12日～31日の期間、楽天モバイル契約者を対象とした「対象店舗でのお会計で楽天ポイント20倍」キャンペーンに、新たにUberとUber Eatsが追加される。

キャンペーンへのエントリーと楽天ID連携を行い、対象サービスで支払うと、ポイントが通常の20倍進呈される。進呈上限は1000ポイント。

Uber One 年間プランが70％オフ

12月9日～22日の期間、既存のUber One月額会員を対象とした割引キャンペーンを実施する。

12月9日時点でUber Oneの月額会員（月額498円）であるユーザーが、期間中に楽天IDを連携し、その後表示される案内から年間プラン（通常3998円）へ切り替えると、料金が70％オフとなる。