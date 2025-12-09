「グループで断トツに手強い相手」バルサなどでプレーしたオランダ代表OBが森保Jを恐れる！「エールディビジの日本人選手たちを見れば一目瞭然だ」【北中米W杯】
先日、アメリカの首都ワシントンD.C.で、北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会が行なわれた。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）との対戦が決定した。
この抽選結果は、対戦国でどのように捉えられているのか。オランダメディア『VP』によると、かつてバルセロナやPSVでプレーした経歴を持つ元オランダ代表のイブラヒム・アフェライ氏は、「厳しい戦いになるかもしれない」とグループFの戦いを予想する。
またその上で、日本の印象について次のように述べている。
「日本の選手は平均的に技術が高く、プレーに意欲的。オランダにとって、このグループの中では断トツに手強い相手だと思う。エールディビジの上田綺世、佐野航大、渡辺剛、小川航基といった日本人選手たちを見れば一目瞭然だ」
エールディビジで躍動している選手たちが多い日本を警戒しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
