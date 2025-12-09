お笑いトリオ、パンサー向井慧（39）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。真空ジェシカ川北茂澄（36）のまともさについて語った。

この日のゲストは真空ジェシカ。ボケの川北は体調不良で欠席となり、ツッコミのガク（35）が1人での出演となった。

番組コーナー「一問瞑想」で、「マネジャーが世間に知ってほしい真空ジェシカの好きなところ」を紹介。火曜パートナーのココリコ田中直樹が「まずは川北さんの好きなところ3つ。トイレに行く時は必ずタオルを持っていくところ。衣装をシワなくたたみ、アイロンがあれば必ずかけます。情報漏えいを守る契約書にサインした際、『御』や『様』を消します」とマネジャーのコメントを読み上げた。

川北に奇想天外なボケのイメージが強いだけに、向井は「ちゃんとしてるんですよね。社会人として」とギャップに笑うと、過去に真空ジェシカを番組のゲストに招いた時のことを回想。既婚の川北について「（結婚生活が）想像つかなくて」と語り、家事分担に関し「どうしてるの？みたいな。家事とか決めてる？って。自分が何やって、奥さまが何やるとか決めてるの？って言ったら、『決めてないですね』って」とやりとりを振り返った。

向井は「俺は独身なんで、そんなんで大丈夫なの？とか言ってたら『家事って気付いた方がやるもんなので、そういうの決める必要ないと思います』って言われて。思いっきりカウンター食らわされて」と、川北のまともすぎる回答に打ちのめされたと苦笑い。「めちゃくちゃちゃんとしてる。まっとうもまっとう。一番大人。そこも見えないから、またいいですよね」と素顔に驚いていた。