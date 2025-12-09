小倉優子、手作りのクリスマスケーキ公開に驚きの声「お店のクオリティ」「プロ並みの腕前」
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの小倉優子が12月9日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマスケーキを公開し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ、手作りケーキが「お店のクオリティ」と話題
小倉は「友人とクリスマスケーキを作りました 楽しかった〜」とつづり、いちごやサンタクロースのマジパンでデコレーションされた手作りホールケーキを公開。「生クリームの扱いがなかなか上達しません！」と振り返り「ショートケーキは年に数回しか焼かないので、2026年は毎月練習したいなぁ」と意気込んでいた。
この投稿にファンからは「お店のクオリティ」「プロ並みの腕前」「手作りとは思えない出来栄え」「美味しそう」「すごすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
