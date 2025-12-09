【ドールズフロントライン 416 真夜中の福音Ver.】 予約期間：12月9日～2026年2月4日23時59分 2026年7月 発売予定 価格：22,880円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ドールズフロントライン 416 真夜中の福音Ver.」を2026年7月に発売する。予約期間は2026年2月4日23時59分まで。価格は22,880円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」より、戦術人形「416」がスキン「真夜中の福音」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

白と黒を基調としたスタイリッシュなパイロットスーツが、しなやかに伸びる肢体ラインを美しく際立たせており、光沢感あふれるラバー素材の質感は細部まで丁寧に再現され、身に着けた各種アクセサリーも精巧な造形で細部までしっかり仕上げている。

武器パーツはディテールに一切妥協なく作り込み、取り外し可能仕様により単体ディスプレイも楽しむことができるほか、専用台座にはメカニカルな意匠を施し、「416」の凛とした美しさを一層引き立てる存在感を演出している。

「ドールズフロントライン 416 真夜中の福音Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

購入特典「アクリルスタンド」

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。