

佐藤龍之介 選手 2025年9月

サッカーJ1ファジアーノ岡山のミッドフィールダー・佐藤龍之介選手（19）が「優秀選手賞」と「ベストヤングプレーヤー賞」に選ばれました。

ベストヤングプレーヤー賞は、印象に残るプレーをし、今後のさらなる活躍が期待できる21歳以下の選手に贈られるものです。

東京都出身の佐藤選手は、2025年1月に、FC東京から育成型期限付き移籍で加入しました。今シーズンは28試合に出場し、６得点を挙げるなど活躍。FIFAワールドカップのアジア最終予選などで、日本代表にも選ばれました。

佐藤龍之介選手のコメント

「この度は『優秀選手賞』及び『ベストヤングプレーヤー』を受賞でき、大変光栄に思います。今シーズンは試合を重ねる中で自信を深め、選手として大きく成長を実感できた一年でした。両賞は共に戦ってくれた素晴らしいチームメイトやスタッフ、そしてどんな時も背中を押し続けてくれたファン・サポーターの皆さんのおかげで頂けたものです。本当にありがとうございます。これからも現状に満足せず、野心を胸に努力します」