Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。優秀選手賞には３６人が発表され、この中から最優秀選手賞（ＭＶＰ）とベストイレブンが決定する。両賞は１１日のＪリーグアウォーズ当日の発表となる。

＊ ＊ ＊

【２０２５Ｊリーグ優秀選手賞】

▼ＧＫ早川友基（鹿島）、小島亨介（柏）、大迫敬介（広島）

▼ＤＦ植田直通（鹿島）、小池龍太（鹿島）、古賀太陽（柏）、原田亘（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、佐々木旭（川崎）、鈴木義宜（京都）、福田心之助（京都）、マテウストゥーレル（神戸）、山川哲史（神戸）、荒木隼人（広島）、佐々木翔（広島）、中野就斗（広島）、安藤智哉（福岡）

▼ＭＦ久保藤次郎（柏）、小泉佳穂（柏）、小屋松知哉（柏）、山本悠樹（川崎）、脇坂泰斗（川崎）、マテウスブエノ（清水）、稲垣祥（名古屋）、ルーカスフェルナンデス（Ｃ大阪）、扇原貴宏（神戸）、佐藤龍之介（岡山）、田中聡（広島）

▼ＦＷ鈴木優磨（鹿島）、レオセアラ（鹿島）、相馬勇紀（町田）、伊藤達哉（川崎）、ラファエルエリアス（京都）、ラファエルハットン（Ｃ大阪）、宮代大聖（神戸）、中村草太（広島）