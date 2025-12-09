´ØÅì¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡·²ÇÏ¤Î»³²Ð»ö¼þÊÕ¤Ï20Æü´Ö¤Î±«ÎÌ0¥ß¥ê¡¡¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ï¤¤¤Ä?
ºòÆü8Æü(·î)¡¢·²ÇÏ¸©¡¦Ì¯µÁ»³¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¯µÁ»³¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³20Æü´Ö¤Î±«ÎÌ¤Ï0¥ß¥ê¤È¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ï¤Ê¤¤Í½ÁÛ¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¡¦Ì¯µÁ»³¤Ç»³²Ð»ö¡¡20Æü´Ö¤Î±«ÎÌ0¥ß¥ê¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
ºòÆü8Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÉÙ²¬»Ô¤ä°ÂÃæ»Ô¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌ¯µÁ»³¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬´¥Áç¤Ç¤¹¡£
»³²Ð»ö¼þÊÕ¤Ë¶á¤¤·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô(¾åÎ¤¸«)¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü8Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö¤Î±«ÎÌ¤¬0.0¥ß¥ê¡¢30Æü´Ö¤Î±«ÎÌ¤â4.5¥ß¥ê¤È¡¢Ê¿Ç¯Èæ11%(Ìó1³ä)¤·¤«±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿8Æü(·î)¡¢¹âºê»Ô¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï27%¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü9Æü14»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¹âºê»Ô29%¡¢¹âºê»Ô¤ÎÎÙ¤Î²¼¿ÎÅÄÄ®(À¾ÌîËÒ)¤Ç¤Ï25%¤È¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ê¤·
¤³¤ÎÀè¡¢·²ÇÏ¤Ê¤É´ØÅì¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£½µËö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£13Æü(ÅÚ)¡Á14Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÎóÅç¤ò¶´¤à¤è¤¦¤ËÅì¿Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á13Æü(ÅÚ)¤Ï¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢14Æü(Æü)¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÜ¹ß¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅß(12·î¡Á2·î)¤Ï¡¢´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê±«ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶õµ¤¤Î¥«¥é¥«¥é¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ð¥³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¤Î²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
