歌舞伎俳優の中村福之助が９日、都内で来年１月の東京・新橋演舞場公演「初春大歌舞伎」（１月３〜２７日）の取材会に大谷廣松、中村虎之介、中村鷹之資と出席した。

中村芝翫、三田寛子夫妻の間に生まれた成駒屋三兄弟の次男。１１月から体調不良で舞台を休演していた福之助は「昨日、退院しました」と報告。顔色が良く、元気な様子で「ぼちぼちです。父（芝翫）からは『いい休養だと思って、ゆっくり休みなさい』と言われていました。正月公演で復帰できるように、しっかり準備して頑張りたい」と前向きに語った。

歌舞伎十八番「鳴神」の鳴神上人を演じる。古典の名作で主役を演じることに「まさか、兄の（中村）橋之助より先にやらせていただけるとは思ってなかったので、うれしい。試すことはしたくない、クオリティーにこだわりたい。気合を見てほしい」と意欲的。鷹之資とダブルキャストで「僕はプライドとかないので、大ちゃん（鷹之資）の鳴神を見て吸収できればいいな」と語った。

鷹之資は「市川團十郎のお兄さんの公演で歌舞伎十八番をやらせていただけるのが、うれしい、身が引き締まる思いです。鳴神は父（中村富十郎さん）もやっていて、いつかやりたいと思っていました」。團十郎から稽古で教わり、「歌舞伎十八番という大きさを出せるように頑張りたい」と力を込めた。

廣松は「鳴神」で祖父（３代目中村雀右衛門）、叔父（４代目中村雀右衛門）が得意とする雲の絶間姫を演じる。役について「ほかの女形とイメージが違う。任務を遂行する役。目的がはっきりしている。その目的を隠しつつも、お客様に伝わるように勤められたら」。現在、稽古中で「祖父と叔父の顔に泥を塗らないように勤めたい」と気を引き締めた。

虎之介は「熊谷陣屋」で源義経を演じる。「義経は祖父（坂田藤十郎さん）も父（中村扇雀）も演じていて、特別な役。自分のニンにも合っていると思う」。７代目尾上菊五郎から教わった「義経は神様だから、そういう気持ちでいなさい」という言葉を胸に刻む。虎之介自身は明るいキャラクターで「廣松さんが『打倒、浅草（新春浅草歌舞伎）』と言っていました」と冗談交じりに語り、場を和ませた。