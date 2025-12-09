お笑いコンビ「ミルクボーイ」が8日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」に出演。「たけし賞」の喜びを語った。

7日放送のフジテレビ「THE MANZAI マスターズ」に、人気・実力を兼ね備えた漫才の名手全22組が登場。ミルクボーイは最高顧問・ビートたけしが選ぶ「たけし賞」に輝いた。2人はあらためて「ありがとうございます、久々に賞をいただきまして」「うれしいですねえ」と声を弾ませた。

これまでも「テンダラー」「中川家」「海原やすよ ともこ」らそうそうたるコンビが受賞。駒場孝は「すごい。別に賞レースじゃないけど、賞やもんね」と栄誉をかみしめた。

収録現場について、内海崇は「たけしさんは別室におられて、直接お会いはできてないのよ」と明かした。「ずっと収録してるから。俺らが行ったころには収録が始まってて、終わった後も次の仕事があったから、全部見ずに出ちゃうのよ。収録は回しっぱなしやから、あいさつさせてもらうタイミングがなくて」と残念がった。

ミルクボーイはおなじみの「うちのオカンが言うには…」のネタを披露。たけしは賞を送った理由について「何か最近好きになっちゃったね。よく1つのネタでいろんなパターンこれだけ作るなって」と賛辞を送った。ネタ直後には「俺このコンビ、凄い好きになっちゃって。凄い形ができちゃってて、安泰だなこのコンビは」と絶賛。内海は「たけしさんにほめていただいてうれしい」。駒場は「安泰ですってこれ以上ない賛辞」と喜んでいた。

漫才へのたけしの反応をスタッフが教えてくれ、それを受け2人がコメントしたものがエンディングで流されたという。同コメント段階では、まだ各出演者がネタ披露中のため、「たけし賞」は決まっていなかったと、裏話を語った。

さらに、たけしの褒め言葉は一部カットされていたといい、「この子たちは（別に）こんなテーマのネタもやってる」と、チェックしてくれているのが分かる言葉もあったと喜んだ。また、角刈りの精度も褒められ、「明治時代でもウケる」と時代を超えた笑いだとの評価も受けたと明かした。

出演者には招待状が本当に届くといい、豪華なピンバッジをもらえると説明した。ノドがカラカラになるほどの緊張感を味わう一方で、放送後に会った人からやメールでも「たけし賞おめでとう」と祝福を受けたと、反響の大きさを実感。「たけし賞の連覇狙いましょ」と早くも次を見すえる駒場に、「どうやって狙うねん…」と内海は苦笑いだった。