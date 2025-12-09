¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¥Áー¥à¤¬ºÆ·ë½¸¡¡¡Ø¥¢¥ó¡¦¥êー¡¿¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù2026Ç¯½é²Æ¸ø³«·èÄê
¡¡¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØThe Testament of Ann Lee¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥¢¥ó¡¦¥êー¡¿¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯½é²Æ¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë15Ê¬´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢18À¤µª¤ËÀº¹¤ä¿Í¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í´Ö¤ÎÊ¿Åù¤ò¾§¤¨¡¢¼«¤é¤ò¥¥ê¥¹¥È¤Î½÷ÀÅª²½¿È¤È¿®¤¸¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¼õÆñ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡È¥·¥§ー¥«ー¶µÃÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æー¥È¥Ô¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿½÷À¡¢¥¢¥ó¡¦¥êー¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÁµ±Ç²è¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò´Þ¤à3ÉôÌç¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¥Áー¥à¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤â¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥³ー¥Ù¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±µÓËÜ¡¦À½ºî¤â·ó¤Í¤¿¥â¥Ê¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥ô¥©ー¥ë¥É¡£¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Çºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥»¥ê¥¢¡¦¥íー¥½¥ó¡á¥Ûー¥ë¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡18À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÉÏ¤·¤¤ÃÃ¼£¿¦¿Í¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ó¤Ï¿®¶Ä¿´¤Î¸ü¤¤½÷À¤È¤·¤Æ°é¤Ä¡£4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤â¡¢Á´¤Æ¤òÍÄ¤¯¤·¤Æ¼º¤¦¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤ÊÂÎ¸³¤ÎÃæ¡¢¼«¤é¤¬¡È¥¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤Î»Ñ¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³Î¿®Åª¤Ê·¼¼¨¤òÆÀ¤ë¡£Èà½÷¤ÎÀÊÌ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊ¿Åù¤òÀâ¤¯À¸¤Êý¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢È¿´¶¤ä·Ù²ü¤ò´¶¤¸¤ëÀªÎÏ¤«¤é²×Îõ¤ÊÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤º¤«8¿Í¤Î¿®ÅÌ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢ÀÊÌ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊ¿Åù¿®¶Ä¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥æー¥È¥Ô¥¢¤òµá¤á¤ë¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÂç¤¤¤Ê¤ëº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¢¥ó¡¦¥êー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥Þ¡¦¥ßー¥¢¡ª¡Ù¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡ØMank/¥Þ¥ó¥¯¡Ù¤Î¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥»¥¤¥Õ¥é¥¤¥É¡£ËÜºî¤Î±éµ»¤ÇÂè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥½ー¥Ûー¡Ù¤Î¥Èー¥Þ¥·¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸ー¡¢¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë