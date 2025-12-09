「 ポケット付きミニバッグ」（税込 2750円）

　ハローキティの描き起こしイラストを使用した限定オリジナルグッズが、12月16日（火）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。

【写真】サイズ感が分かりやすい！　ミニバッグの使用イメージ

■懐かしいデザイン

　今回登場するのは、どこか懐かしさを感じるレトロかわいいデザインをあしらった「ポケット付きミニバッグ」、「2枚組アクリルキーホルダー」、「カラビナ付きミニポーチ」の全3品。

　サイズが高さ25cm×横25cmの「ポケット付きミニバッグ」は、スマートフォンなどが入る便利な外ポケットに、おめかし前のハローキティと幼なじみで、ボーイフレンドのディアダニエルをデザイン。マチなしのコンパクトなトートバッグで、ちょっとしたお出かけにぴったりなアイテムだ。

　また「2枚組アクリルキーホルダー」は、2枚のプレートを重ねたりずらしたりすると、ハローキティのドレスアップした姿とキャミソール姿の2パターンのビジュアルが楽しめる。

　さらに、ハート形のカラビナ付きで、普段使いのバッグやボトムスに取りつけてることもできる「カラビナ付きミニポーチ」も2種類のデザインを用意。

　そのほか、店内のマルチコピー機では、描き起こしイラスト使ったオリジナルステッカーのプリントアウトが可能となる。