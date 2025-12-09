ハローキティの“描き起こしミニトート”がコンビニに登場！ レトロかわいい限定デザイン
ハローキティの描き起こしイラストを使用した限定オリジナルグッズが、12月16日（火）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。
【写真】サイズ感が分かりやすい！ ミニバッグの使用イメージ
■懐かしいデザイン
今回登場するのは、どこか懐かしさを感じるレトロかわいいデザインをあしらった「ポケット付きミニバッグ」、「2枚組アクリルキーホルダー」、「カラビナ付きミニポーチ」の全3品。
サイズが高さ25cm×横25cmの「ポケット付きミニバッグ」は、スマートフォンなどが入る便利な外ポケットに、おめかし前のハローキティと幼なじみで、ボーイフレンドのディアダニエルをデザイン。マチなしのコンパクトなトートバッグで、ちょっとしたお出かけにぴったりなアイテムだ。
また「2枚組アクリルキーホルダー」は、2枚のプレートを重ねたりずらしたりすると、ハローキティのドレスアップした姿とキャミソール姿の2パターンのビジュアルが楽しめる。
さらに、ハート形のカラビナ付きで、普段使いのバッグやボトムスに取りつけてることもできる「カラビナ付きミニポーチ」も2種類のデザインを用意。
そのほか、店内のマルチコピー機では、描き起こしイラスト使ったオリジナルステッカーのプリントアウトが可能となる。
