¡ÖÀ¤³¦°ì¥«¥ïÍ£56ºÍ¡ª¡×
¡¡56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö56ºÐ¡¡12·î4ÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Á¡©¡©¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÀõ¹áÍ£¡£
¡¡4Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¡Öº£Æü¤Ï¤Í¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Á´ò¤·¤¤¡Á¡Ä³§¤µ¤ó¤«¤é¤â´ò¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¡56ºÐ¤â¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÏÌ¼¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤¬¥Ç¥³¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡×¤ÈÄ¹½÷¤Î¼ê½ñ¤¤Î¤ª½Ë¤¤Ê¸»ú¤ä³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥Ñ¥Õ¥Ñ¥Õ¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¥«¥ïÍ£56ºÍ¡ª¡×¡Ö40¼þÇ¯¤È¤ªÃÂÀ¸Æü¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð¤è¤ê¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎC¥¬¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àõ¹á¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¿È¤ÎµÜºê¸©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÍè¤¿¾¯½÷¡×¤À¤Ã¤¿¡£2002Ç¯¤ËTHE KIDS¤Î¥É¥é¥Þ¡¼À¾Àîµ®Çî¤È·ëº§¡¢07Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£