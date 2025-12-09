¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ä¤¤¤Ë»×¤¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¥ê¥è¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¡ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î²áµî¤È¤Ï¡Ò10ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¹ðÇò¤·¤¿¥ê¥è¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï10Æü¡¢Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¤ÎÂè53²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²÷µ¤½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥è¤Î¼«Ê¬¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÊÖ»ö¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î²áµî¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Ëº£¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÇÈá¤·¤¤µ²±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£