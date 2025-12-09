松井珠理奈、懐かしい！当時は「小6だった」 激レア写真に反響「うわぁ〜！」「初めて見たとき衝撃」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が9日、自身のXを更新。小学6年生の時の写真（誌面ページ）を投稿した。
【写真】懐かしい！変わらない笑顔 当時は小学6年生…アイドル姿の松井珠理奈
先日、AKB48は東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1』を開催。松井は、3曲目に「パレオはエメラルド」、そして後半に現役メンバーとともに「大声ダイヤモンド」をセンターで披露し、会場を沸かせた。
「パレオはエメラルド」では「AKB48、20周年おめでとう!」と言いながら登場し、キレキレのダンスを披露。MCでは「小学6年生の11歳で入ってきて、（いま）28歳になったんですよ」と話すと、初代総監督の高橋みなみが「これが20周年か…」と感慨にふける場面も。そして24曲目に「大声ダイヤモンド」のイントロが流れ、松井が「みんな大好きだ〜」と叫ぶと会場は熱狂。曲中で「好き!」と叫ぶコールがいつにも増して大きな熱を帯びていた。
公演も終えて、松井はXで「武道館最終日、珠理奈が小6だった」と当時の写真を投稿。満面の笑みでアイドル衣装を着た姿を見ることができる。
これにファンは「これな！珠理奈を初めて見たとき衝撃が走ったのを覚えてるよ！打倒AKB！懐かしいw」「若い、というよりも幼い！」「うわぁ〜！懐かしい！！！松井珠理奈さん当時は小学生でデビューだった事は覚えています！」「キラキラした最高の笑顔は小6からずっーと変わらないんだな」などと懐かしんでいる。
