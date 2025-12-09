歌手の中村繁之（58）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身と“師弟関係”にあるという歌手・近藤真彦（61）の付き人をしていた経緯を語った。

中村は、中学2年生の時にオーディションに合格して芸能界入り。その1年後、当時18歳だった近藤に直談判し、2年間付き人を務めた。1985年にはCM「ハウス バーモントカレー」で一躍人気となりソロデビュー。現在はドラマや舞台で活躍している。

今でも“推し活”として近藤のライブに足を運ぶという中村は、付き人になった経緯を聞かれると「若い人達の集まりなんで、この中にいてもちょっと芽が出ないかなと思って。雲の上の存在の人の近くにいれば、何か見えるかなと思った」と振り返った。

一方、近藤は「僕は中村に、例えば踊りやお芝居や歌を教えたり、そういう先輩じゃなくて、ついて行ってマッチの何かを盗みなさいみたいな。教えることじゃない」と回想。付き人となることで、当時テレビ出演の経験がなかった中村が「テレビ局に来て、カメラがこういうふうにあるんだな」と勉強していたことを明かした。

その経緯について、中村は「（近藤に）直談判をしたら、“会社に聞いてくれ”って言うんで、聞いたらOKだった」と告白。「“会社がOKって言ってるんで、付かせていただきます”ってカバンを持って、鏡を持ってってやっていた」と懐かしんだ。

しかし当の近藤は「他の後輩も何人かいた」といい、「中村がいつからいつまで付いてたか覚えてるかっていうと、全く覚えていない」と明かすと、レギュラー陣は「えーっ！」と驚がく。自身の付き人を経た後輩のその後について、近藤は「中村みたいにスターになる人もいれば、そうじゃなくなって、違う仕事につく人もいたりとか」と語っていた。