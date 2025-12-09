宝石は地球の一部！ 岩石や鉱物が生まれる地球のサイクルとは【宝石・ジュエリー図鑑】

宝石は地球の活動とともに 岩石、鉱物のサイクルと宝石

地球のなかの構造は、大きく「核」「マントル」「地殻」の3つに分けられます。そのうち、「核」の中心付近はおよそ5500°C！ 核の外側にある「マントル」もとても熱いため、岩石がやわらかくなっています。そのため地球のなかの岩石は動き続けているのです。

地球のなかみ、どうなってる？

地球の中心部を「核」、そのまわりを「マントル」、さらにマントルと私たちの住む地表のあいだを「地殻」とよびます。ちなみに多くの「マグマ」はマントルの一部がとけて発生すると考えられています。

「地殻」と「マントル」は岩石からできています。この岩石が地球の活動によって姿かたちを変えるとき、鉱物が生まれ、やがて地表にあらわれます。

そのため、多くの宝石の原石はこの地殻の部分で生まれます。

鉱物、岩石と言葉がややこしくなってしまいますが、「岩石」とは「鉱物」が集まってできているもののことです。

岩石のサイクル

岩石は主に「火成岩」「堆積岩」「変成岩」の3つに分けられます。岩石は長い時間をかけて生まれ変わっていきます。

地球の断面図

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩