【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

スイス円はユーロ円やポンド円と同様に高値圏での推移となったが、変動が激しく、方向感を探る動きが見られた。

12月3日と2日には194円台の高値を付けたものの、その後は急落（12月4日終値192.975円）し、高値圏での揉み合いに転じた。これは、スイス円が持つリスク回避時の円買いと、スイスフラン高という二つの要素が拮抗している状態を示唆する。



テクニカル分析

- **レジスタンス**194.50

- **サポート**: 192.80

RSI (14) 直近の値動きが揉み合いとなったため、RSIは過熱感の強い水準（70超）から一旦低下し、中立圏に向かっていると推測

MACD 12月に入っての上昇モメンタムは、12月4日の下落により失速したため、MACDラインとシグナルラインの乖離は縮小している可能性が高い



トレンド

上昇傾向も、調整入る可能性



今週のポイント

メインシナリオ、レンジ高値維持、緩やかな上値試し

8.50円～8.60円のレンジを上抜け、新高値圏での堅調な推移となる



代替シナリオ リスク回避による急騰、あるいは急落世界的な金融危機や大規模な地政学リスクが顕在化し、安全資産への需要が爆発的に高まる。この際、スイスフランが円よりも強く買われ、フラン高円安の展開となり急騰する。



今週の主な予定と結果



12/11 17:30 中銀政策金利 （2025年 第4四半期） 予想 0.0% 前回 0.0%

外部サイト