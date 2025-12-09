NHK、次期会長が決定 現副会長の井上樹彦氏 政治部長・編成局長など歴任【経歴・コメント】
NHK（日本放送協会）は8日、経営委員会を開き、次期会長の任命を決定した。次期会長は、井上樹彦氏（現副会長）氏で、来年1月25日付で任命。現会長の稲葉延雄氏は、任期満了により1月24日をもって退任する。任期は3年。
■井上樹彦次期会長コメント
社会環境やメディア状況が大きく変わろうともNHKには、正確な情報を伝え、豊かなコンテンツを届ける変わらぬ使命があります。一方でNHKがいま直面している課題は、ネット対応や国際展開、次代を担う人材の育成、受信料収入の維持など明白です。経営陣を一つのチームととらえ、NHKグループ全体で、こうした難題に総力戦で立ち向かっていきたいと思います。
■経歴
井上樹彦（いのうえ たつひこ）
昭和32年7月4日生（福岡県出身）
昭和55年3月 早稲田大学第一文学部卒業
昭和55年4月 日本放送協会入局
昭和55年5月 長崎放送局放送部
昭和61年8月 報道局取材センター
平成7年6月 福岡放送局放送センター（放送）記者
平成9年6月 報道局取材センター（政治）記者
平成12年5月 報道局取材センター（政治）副部長
平成14年6月 報道局取材センター（政治）担当部長
平成17年6月 報道局取材センター（政治）部長
平成20年6月 編成局編成センター長
平成22年6月 報道局編集主幹
平成23年6月 編成局長
平成26年4月 理事
平成28年4月 NHKアイテック代表取締役社長
平成30年6月 放送衛星システム代表取締役社長
令和4年6月 放送衛星システム特別主幹
令和5年2月 副会長
